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İletişim Başkan Yardımcılığına Çağatay Özdemir atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Dr. Çağatay Özdemir atandı.

03.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:32 İletişim Başkan Yardımcılığına Çağatay Özdemir atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Dr. Çağatay Özdemir atandı.
Atama kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Doktora tezini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan Özdemir, strateji çalışmaları, kamu diplomasisi ve Türk dış politikası üzerine dersler verdi. Özdemir, "Amerikan Grand Stratejisi: Obama'nın Orta Doğu Mirası" adlı kitabı kaleme aldı.
2018'den bu yana İletişim Başkanlığı'nda görev alan, iyi derecede İngilizce bilen Özdemir, evli ve bir çocuk babası.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Kaynak: AA

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