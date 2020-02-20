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İletişim Başkanı Altun Almanya'daki ırkçı saldırıyı kınadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

20.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:50İletişim Başkanı Altun Almanya'daki ırkçı saldırıyı kınadı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'nın kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yaptığı açıklama, "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, 'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Fahrettin Altun, Almanya, Avrupa, Hanau, Güncel

Kaynak: İHA

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