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İletişim Başkanı Altun, 'Beştepe'ye giden İnce' iddiasına ilişkin açıklama yaptı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın 'Beştepe'ye Muharrem İnce gitti' iddiasına ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. Altun, Turan'ın haber kaynağı Talat Atilla'nın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

24.11.2019 08:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:27

Sözcü yazarı Rahmi Turan, " 'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Daha sonra iddiasının kaynağını Talat Atilla'ya dayandırıp Külliye'ye giden CHP'linin Muharrem İnce olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Atilla'nın iddiasının doğru olmadığını söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI YALANLADI

İletişim Başkanı Altun, yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"BÖYLE BİR ARABA YOK"

Söz konusu şahsın, bahsi geçen tarihte "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 06 SFG 4543 plakalı araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı araçla çıkış yapıldığı" iddiasını anımsatan Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı'nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydının söz konusu olmadığını belirtti.

Altun, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir.

Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz."

KILIÇDAROĞLU: BEN 7 YILDIR GÖRMÜYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddiasının kaynağı olarak gazeteci Talat Atilla ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Ben Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum ve kendisiyle hiç konuşmadım. Beni bu haber için de aramadı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi. Talat Atilla ise haberi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıkladı.

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Muharrem İnce, Talat Atilla, Beştepe, Politika, Güncel


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