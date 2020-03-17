İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirecek
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek" dedi.
17.03.2020 00:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:40
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek" dedi.
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir" ifadelerini kullandı.
Haber: ANKARA,
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Kaynak: DHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Koronavirüs, Çarşamba, Güncel
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