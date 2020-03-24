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İletişim Başkanı Altun'dan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik davranış uyarısı Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

24.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:14
İletişim Başkanı Altun'dan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik davranış uyarısı Açıklaması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 65 yaşını dolduran vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının onları Kovid-19 riskine karşı korumayı hedeflediğini belirtti.
Bu vatandaşların diğer bütün vatandaşlar gibi ülkenin asli üyeleri ve kıymetli büyükleri olduğunu vurgulayan Altun, son birkaç günde bazı hadsiz kişilerce sosyal medya mecralarında 65 yaşını dolduran vatandaşlara yönelik tahkir edici bazı görüntü ve söylemlerinin dolaşıma sokulduğunu üzülerek gördüklerini anımsattı.
Söz konusu görüntü ve söylemlerle yaşlı vatandaşların adeta hedef haline getirildiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:
"Bilinmelidir ki bu saldırganlığa ve ayrımcılığa göz yuman, alkış tutan herkes dayanışma ruhumuzu zedelemektedir. Büyüklerimize destek olan, onların alışverişlerini yapan, halini hatırını soran vatandaşlarımız ise öz değerlerimizin neferleridir. Sağolsunlar, varolsunlar. Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. COVID-19'a karşı mücadelemiz devlet-millet birlikteliğiyle kararlılıkla sürmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler : Politika

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