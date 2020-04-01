Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İletişim Başkanı Altun'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır.

01.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:40
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez." ifadelerini kullandı.
Altun, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nın, koronavirüse karşı verilen mücadelede milletin dayanışmasını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.
Kampanyanın, bu süreçte alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek insanların, ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanabilmesini koordine etmeyi de amaçladığını aktaran Altun, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyanın, devletin ve milletin dayanışma talebine cevap vermesiyle ortaya çıktığını kaydetti.
İletişim Başkanı Altun, "Koronavirüs salgını ortaya çıktıktan ve ülkemiz sınırları içine girdikten sonra birçok hayırsever vatandaşımız hükümetimize başvurmuş, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, en doğru, en hızlı ve en adil şekilde yardım etmelerinin nasıl mümkün olabileceğini öğrenmek istemiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, bu taleplerin yoğunluğu karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en doğru adımın kapsamlı bir milli dayanışma kampanyası başlatmak olacağını düşündüğünü ve 7 maaşını bağışlayarak, bu kampanyayı başlattığını vurguladı.
"Karalanmaya çalışılmasını şiddetle reddediyoruz"
Kampanyanın kısa sürede büyük yankı bulduğunu bildiren Altun, şunları kaydetti:
"Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan büyük bir destek almış ve Türk Milleti'nin hayırseverliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bununla birlikte Milli Dayanışma Kampanyası'nın bazı odaklarca hedefe konulduğunu, kampanya üzerinden hükümetimize, devletimize yönelik haksız ithamların gündeme getirildiğini de üzülerek müşahede etmekteyiz. Medyada yer alan bazı manipülatif haberler üzerinden kampanyanın karalanmaya çalışılmasını şiddetle reddediyoruz.
Unutulmamalıdır ki, Milli Dayanışma Kampanyası tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez."
Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine büyük güç katacak, ihtiyaç sahibi vatandaşların eksiklerinin giderilmesini kolaylaştıracak bu kampanyaya destek olan herkese şükranlarını sunan Altun, "İnanıyoruz ki bu sıkıntılı günleri en kısa zamanda geride bırakacağız. Geriye dönüp baktığımızda aziz milletimizin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmayı gurur duyarak hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.
"Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü Türk Milletiyiz"
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı kampanya ile ilgili Twitter hesabından da bir video paylaştı.
Kampanya için tek yürek olunduğunu belirten Altun, "Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır. Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet, #bizbizeyeterizTürkiyem" ifadelerine yer verdi.
Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri yer aldı:
"Bizim birbirimizden başka dostumuz, birbirimizden başka sırtımızı yaslayacak hiç kimsemiz yoktur. Türkiye'nin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Türk Milletiyiz. Biz bize yeteriz Türkiyem."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İletişim Başkanı Altun’dan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ paylaşımı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Güncel

Haberin Videosu :

İletişim Başkanı Altun'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' paylaşımı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haberler
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:47: Karlıova'ya 1 Nisan karı - Haber 13:47: İsrail güçleri Filistinlilerin salgın için topladığı yardımlara el koydu - Haber 13:46: Bakan Pakdemirli, Antalya Sektör Buluşmasına telekonferansla katıldı - Haber 13:46: Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı - Haber 13:46: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NATO müttefiklerine "Türkiye'nin dayanışmasını" örnek gösterdi - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber