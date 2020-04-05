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İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı

İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dayanışma kampanyası ile ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı.

05.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:29
İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı
ANKARA - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dayanışma kampanyası ile ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı.
Başkan Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'Sen' 'Ben' yok 'BİZ' varız. Birlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için Biz Bize Yeteriz Türkiyem. Kardeşliğimize ve birliğimize sahip çıkıyoruz, hep birlikte mazluma yoldaş, yaralı gönüllere merhem oluyoruz" ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Altun’dan ’Biz Bize Yeteriz’ paylaşımı

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Fahrettin Altun, Genel

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İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı
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