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İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisayar başında çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

13.04.2020 01:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:10
İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisayar başında çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Ofisi'nde çekilen fotoğrafına yer veren Altun, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı, Twitter, Güncel
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