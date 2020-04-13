İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisayar başında çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
13.04.2020 01:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:10
Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Ofisi'nde çekilen fotoğrafına yer veren Altun, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı, Twitter, Güncel