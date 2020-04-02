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İletişim Başkanı Altun'dan, dayanışma videosu

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren çocukların yer aldığı video paylaştı.

02.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:09
İletişim Başkanı Altun'dan, dayanışma videosu

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren çocukların yer aldığı video paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından "Evlat kokusu, cennet kokusudur! Evlatlarımızın gülümsemesinde bugünlerin neşesi, yarınların umudu saklıdır. Zor günlerde birlik ve beraberliğimizi gösteren en güzide katılımcılarımıza selam olsun" notu ile kampanyaya katılan çocukların videosunu paylaştı. Videoda çocuklar, "O açken ben doyamam. O ağlarken ben gülemem. O üşürken ben ısınamam. Biz varız ama sensiz olmaz. Birler üçlere, üçler beşlere, azlar çoklara yeter. Türkiyem, paylaş ki yaşasın insan. Çünkü biz bize yeteriz Türkiyem" ifadeleriyle kampanyaya destek çağrısı yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Güncel
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