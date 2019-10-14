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İletişim Başkanı Altun'dan DEAŞ'la mücadelede kararlılık mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "DEAŞ, Türkiye'nin düşmanıdır ve tamamen yok olana kadar onlarla savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz.

14.10.2019 01:43İletişim Başkanı Altun'dan DEAŞ'la mücadelede kararlılık mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "DEAŞ, Türkiye'nin düşmanıdır ve tamamen yok olana kadar onlarla savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, Twitter'dan yayımladığı mesajda, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduğunun altını çizdi.
İletişim Başkanı Altun, "Türkiye, DEAŞ'a karşı mücadeleyi sürdürmeye odaklanmış ve kararlıdır ve aynı zamanda bu korkak teröristlere karşı savaşmaya tamamen adanmış bir ülkedir. DEAŞ, Türkiye'nin düşmanıdır ve tamamen yok olana kadar onlarla savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, DEAŞ'a karşı gerçek anlamda mücadele vermiş tek devlet olduğunu söyleyerek, "Hala Suriye'de bulunan DEAŞ'lılar konusunda her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu altını çizerek ifade ediyorum." şeklinde konuşmuştu.

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Kaynak: AA

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