Haberler » Politika » İletişim Başkanı Altun'dan Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin açıklama - Haberler

İletişim Başkanı Altun'dan Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıda Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD-İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumların bütün boyutlarıyla ele alındığını söyledi.

03.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:57 İletişim Başkanı Altun'dan Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin açıklama
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıda Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD-İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumların bütün boyutlarıyla ele alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde 3 saat süren bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Zirvenin ardından toplantıya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisinde 3 saat süren bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD- İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

20:05   GirlsDoPorn: ABD'de 'Porno görüntülerimiz izinsiz yayımlandı' diyerek dava açan 22 kadın, 13 milyon... - Haberler
19:57   Bombardımandan kaçan İdlib'in mülteci çocukları çamur içinde futbol oynuyor - Haberler
19:57   Kayıp şahsı bulmak için seferber oldular - Haberler
19:55   Bombardımandan kaçan İdlib'in mülteci çocukları çamur içinde futbol oynuyor - Haberler
19:51   AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici - Haberler
19:50   DEAŞ'tan gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı - Haberler
18:39   Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak - Haberler
18:34   Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi - Haberler
18:33   İran Güvenlik Konseyi'nden Kasım Süleymani açıklaması: ABD yaptığının cezasını çekecek - Haberler
18:15   Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
3.01.2020 20:06:59