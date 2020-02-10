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İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırı hakkında açıklama

İletişim Başkanı Fahretin Altun, "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

10.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:56İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırı hakkında açıklama
İletişim Başkanı Fahretin Altun, "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır" dedi.

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde 'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir." - ANKARA

İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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