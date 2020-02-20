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İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya tepki Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir.

20.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:08İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya tepki Açıklaması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'deki saldırıya ilişkin, " 'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.
Altun, 'dan yaptığı açıklamada, İdlib'de barışı temin etmek ve insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlere rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını belirtti.
Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyen Altun, şunları kaydetti:
"Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır."

Fahrettin Altun, Twitter, Suriye, İdlib, Politika

Kaynak: AA

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