Haberler » Güncel » İletişim Başkanı Altun'dan 'İngiltere'nin YPG/PKK'ya yönelik kararı'na ilişkin açıklama - Haber

İletişim Başkanı Altun'dan "İngiltere'nin YPG/PKK'ya yönelik kararı"na ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere'de terör örgütü YPG'ye katılan bir kişinin ailesine yönelik açılan teröre mali yardım ve destek soruşturmasına ilişkin, "İngiltere makamlarının YPG/PKK'ya aktarılan mali desteği kovuşturma kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

28.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:02 İletişim Başkanı Altun'dan
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'de terör örgütü YPG'ye katılan bir kişinin ailesine yönelik açılan teröre mali yardım ve destek soruşturmasına ilişkin, "İngiltere makamlarının YPG/PKK'ya aktarılan mali desteği kovuşturma kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, İngiltere'de terör örgütü YPG/PKK'ya katılan bir kişinin ailesine yönelik teröre mali yardım ve destek soruşturmasını değerlendirdi.
Paylaşımında, birçok Avrupalı'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin saflarına katıldığını hatırlatan Altun, şunları kaydetti:
"Avrupa hükümetlerinin, yabancı terörist akınını durdurmasının ve terör örgütüne katıldıkları için bu şahıslar hakkında yasal işlemler başlatmasının vakti çoktan geldi. PKK/YPG, Türkiye için olduğu kadar, bölgesel istikrar ve Avrupa'nın güvenliği açısından da bir tehdittir. Müttefiklerimiz, bu terör örgütüne verdikleri desteği sonlandırmalı ve Avrupa vatandaşlarının bu terör örgütüne katılmasını görmezden gelmeye son vermelidir. PKK/YPG de DEAŞ gibi bir terör örgütü olarak kabul edilmeli ve o şekilde muamele görmelidir.
Terörizmin her türüyle mücadelede en hayati hamlelerden biri, para kaynağını kesmektir. İngiltere makamlarının YPG/PKK'ya aktarılan mali desteği kovuşturma kararını memnuniyetle karşılıyoruz."

İngiltere, Avrupa, YPG, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:17   Bağcılar'da 4 katli binanın çatısı alev alev yandı - Haber
22:17   Bakan Kurum'dan Denizli'deki depremzedeleri sevindirecek haber (3) - Haber
22:15   Yüzbaşılar Cami cemaatinden Büyükşehir'e teşekkür - Haber
22:15   Galatasaray, Antalyaspor'u farklı geçti - Haber
22:15   Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde istinat duvarı yıkıldı: Yol trafiğe kapatıldı - Haber
21:12   Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Haber
20:25   Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Haber
20:04   İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü - Haber
19:22   Jennifer Lopez'in tenine sahip olmak için solaryuma giriyorlar - Haber
19:17   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır - Haber
28.12.2019 22:18:08