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İletişim Başkanı Altun'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak" dedi.

30.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:00 İletişim Başkanı Altun'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kanal projesine ilişkin, "İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak" dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul projesi; İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek,10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek" ifadelerini kullandı. Altun ayrıca, projeye ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.



Fahrettin Altun, İstanbul, Politika

Kaynak: DHA

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