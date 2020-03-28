İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle salgınına yönelik tedbirlere ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla alınan yeni tedbirlere yönelik açıklama yaptı.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda,"Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması tedbiri zorunlu olarak uygulanacak. Bunun yanı sıra, piknik alanları, ormanlar ve parklar hafta sonu kapalı olacak. Hafta içi de bu alanlarda kalabalıkların toplanmasına izin verilmeyecek. Askerlerin celp uygulaması esnasında da 14 gün kuralı uygulanacak.Uluslararası seyahati geçtiğimiz günlerde birkaç nokta ile sınırlandırmıştık. Bugünden itibaren bütün uluslararası uçuşları durduruyoruz. Bütün bu tedbirler 30 büyük şehrimizde tam anlamıyla uygulanacak.Cumhurbaşkanımız, bütün vatandaşlarımızdan, bu tedbirlere dikkatle uymalarını ve kendilerini karantina altına almalarını istedi. Halkımızın bu kurallara sabırla ve dikkatle uyması, bu benzeri görülmemiş tehdidi yenmemizi kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı.(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İHA