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İletişim Başkanı Altun'dan 'Libya' açıklaması

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Libya hükümetinin, Türkiye'den askeri destek talebinde bulunduğunu belirterek, "Libya'da, halka hesap vermeyen baskıcı rejimler kurmak için uğraşan bölgesel güçler faaliyet gösteriyor.

27.12.2019 21:25 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:25 İletişim Başkanı Altun'dan 'Libya' açıklaması

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun,  hükümetinin, 'den askeri destek talebinde bulunduğunu belirterek, "Libya'da, halka hesap vermeyen baskıcı rejimler kurmak için uğraşan bölgesel güçler faaliyet gösteriyor. Bu güçlerin vekil yönetim kurma çabaları sonuçsuz kalacaktır" dedi.

Fahrettin Altun, hesabından yaptığı paylaşımda, Libya hükümetinin, Türkiye'den askeri destek talebinde bulunduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi tabi ki anlaşmamızın gerekliliklerini yerine getireceğiz. Ortak çıkarlarımızı koruma ve Akdeniz'de istikrar sağlama hususunda kararlılığımız devam etmektedir. Libya'da uluslararası olarak tanınan meşru hükümeti desteklemekteyiz. Dış güçler ise Libya hükümetine karşı gayrimeşru grupları desteklemeye son vermelidir" ifadelerini kullandı. 

Libya hükümetini desteklediklerini ve Libya'nın bir savaş bölgesine dönmesini istemediklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Libya'da, halka hesap vermeyen baskıcı rejimler kurmak için uğraşan bölgesel güçler faaliyet gösteriyor. Bu güçlerin vekil yönetim kurma çabaları sonuçsuz kalacaktır. Libya ile yaptığımız anlaşma Türkiye'nin açık denizlerde serbestçe hareket edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Anlaşma aynı zamanda Libya hükümetiyle güçlü bir ilişki kurmamızı da sağlıyor. Hem Libya'da hem de Akdeniz'de istikrar ve barış sağlama konusunda kararlıyız."

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,



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Kaynak: DHA

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