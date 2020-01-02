Haberler » Güncel » İletişim Başkanı Altun'dan Libya tezkeresiyle ilgili değerlendirme Açıklaması - Haber

İletişim Başkanı Altun'dan Libya tezkeresiyle ilgili değerlendirme Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye olarak, Libya ve Doğu Akdeniz'de güvenlik ve barışın korunması için bütün gücümüzü sarf etmeye ve bölgeyi tek taraflı olarak sömürmeye çalışanların oyunlarını bozmaya devam edeceğiz.

02.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:18 İletişim Başkanı Altun'dan Libya tezkeresiyle ilgili değerlendirme Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " olarak, ve Doğu Akdeniz'de güvenlik ve barışın korunması için bütün gücümüzü sarf etmeye ve bölgeyi tek taraflı olarak sömürmeye çalışanların oyunlarını bozmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altun, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Doğu Akdeniz'de tek taraflı ganimet avcılığına ve Türkiye'nin milli varlıklarının çalınmasına "dur" demek amacıyla Libya'nın meşru hükümetiyle uluslararası hukuka uygun olarak yaptığı anlaşmanın pek çok ülkeyi rahatsız ettiğini vurgulayan Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Anlaşmanın ardından haksız kazançlarını teminat altına almaya çalışan bazı ülkeler, Libya'da meşru hükümet dışındaki güçlerle anlaşarak ülkeyi daha da kaotik bir duruma sürüklemek istemişlerdir. Meşru Libya hükümeti, Türkiye'den resmi olarak asker talep etmiş, TBMM ise bu yetki tezkeresini bugün itibarıyla onaylamıştır. Türkiye olarak, Libya ve Doğu Akdeniz'de güvenlik ve barışın korunması için bütün gücümüzü sarf etmeye ve bölgeyi tek taraflı olarak sömürmeye çalışanların oyunlarını bozmaya devam edeceğiz."


Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz, Türkiye, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:34   MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit - Haber
20:30   Meyve sattığı minibüste cesedi bulundu - Haber
20:30   İstanbul'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Haber
20:30   Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'ın DAGC ziyareti - Haber
20:28   Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haber
19:59   Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu - Haber
18:57   Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Haber
18:37   Libya halkı, TBMM'den geçen tezkereyi sevinçle karşıladı! Türk askerini bekliyorlar - Haber
18:34   Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Haber
18:24   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Haber
2.01.2020 20:36:24