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İletişim Başkanı Altun'dan Milli Dayanışma Kampanyası açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyasıyla ilgili, "Medyada yer alan bazı manipülatif haberler üzerinden kampanyanın karalanmaya çalışılmasını şiddetle reddediyoruz" dedi.

01.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:20
İletişim Başkanı Altun'dan Milli Dayanışma Kampanyası açıklaması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyasıyla ilgili, "Medyada yer alan bazı manipülatif haberler üzerinden kampanyanın karalanmaya çalışılmasını şiddetle reddediyoruz" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili açıklamada bulundu. Altun, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımızın talimatları ve öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası, Korona virüse karşı verilen mücadelede Milletimizin dayanışmasını güçlendirmeyi ve bu süreçte alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek insanımızın ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılayabilmesini koordine etmeyi amaçlamaktadır. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan bu kampanya devletimizin, milletimizin dayanışma talebine cevap vermesiyle ortaya çıkmıştır. Korona virüs salgını ortaya çıktıktan ve ülkemiz sınırları içine girdikten sonra birçok hayırsever vatandaşımız hükümetimize başvurmuş, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, en doğru, en hızlı ve en adil şekilde yardım etmelerinin nasıl mümkün olabileceğini öğrenmek istemiştir. Bu taleplerin yoğunluğu karşısında sayın Cumhurbaşkanımız en doğru adımın kapsamlı bir milli dayanışma kampanyası başlatmak olacağını düşünmüş ve bizzat kendisi 7 maaşını vakfederek bu kampanyayı başlatmıştır. Kampanya kısa sürede büyük yankı bulmuş, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan büyük bir destek almış ve Türk milletinin hayırseverliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bununla birlikte Milli Dayanışma Kampanyası'nın bazı odaklarca hedefe konulduğunu, kampanya üzerinden hükümetimize, devletimize yönelik haksız ithamların gündeme getirildiğini de üzülerek müşahede etmekteyiz. Medyada yer alan bazı manipülatif haberler üzerinden kampanyanın karalanmaya çalışılmasını şiddetle reddediyoruz. Unutulmamalıdır ki, Milli Dayanışma Kampanyası tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez. Korona virüsle mücadelemize büyük güç katacak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın eksiklerinin giderilmesini kolaylaştıracak bu kampanyaya destek olan her bir vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyoruz ki bu sıkıntılı günleri en kısa zamanda geride bırakacağız. ve geriye dönüp baktığımızda aziz milletimizin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmayı gurur duyarak hatırlayacağız."
(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Fahrettin Altun, Güncel
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