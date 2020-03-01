İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'şehitler tepesi' yanıtı: Açık bir itiraftır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır.' demek, açık bir itiraftır, milletimiz bunun hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim iktidarımızda şehit tepesi boş kalacaktır" açıklamasına yanıt verdi. "Şehitler tepesi boş değildir." demenin, "bu vatanı, vatan kılmak için nice şehitler verdik" demek anlamına geldiğini belirtti.

"AÇIK BİR İTİRAFTIR, MİLLETİMİZ BUNU HESABINI SORACAKTIR"

"Şehitler tepesi boş değildir demek, "vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımız bu toprakların dört bir yanında yatıyor" demektir." ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Şehitler tepesi boş değildir.' demek, şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar kutsaldır demektir. 'Şehitler tepesi boş kalmayacaktır.' demek ise tarih boyunca nice başarısız işgal girişiminin hedefi olmuş cennet ülkemizi her daim savunacağız demektir. Şehitler tepesi boş kalmayacaktır demek, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatanı asla ve asla düşman taarruzuna karşı savunmasız bırakmayacağız, gerekirse öleceğiz demektir. Şunu herkes bilsin ki vatan savunması sırasında kim şehit düşmüşse Kurtuluş Savaşı kahramanlarıyla birlikte şehitler tepesindeki yerini almıştır. Şehitler tepesi boş kalmayacaktır. 'Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır.' demek, açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır. Allah kahraman ordumuzun, aziz milletimizin yar ve yardımcısı olsun"