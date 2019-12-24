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İletişim Başkanı Altun'dan Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı kararı değerlendirmesi Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan mahkemesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kararına ilişkin, "Düzmece yargılamanın sonucunda çıkan karar, davayı takip eden adil gözlemcilerin zekasına bir hakarettir.

24.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:54 İletişim Başkanı Altun'dan Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı kararı değerlendirmesi Açıklaması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan mahkemesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kararına ilişkin, "Düzmece yargılamanın sonucunda çıkan karar, davayı takip eden adil gözlemcilerin zekasına bir hakarettir. Bu cinayetten sorumlu olanlar er ya da geç adaletle yüzleşmelidir. Uluslararası toplum bunu unutmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, uluslararası medyanın, gerçek anlamda hesap sorulana dek Kaşıkçı davasının peşini bırakmaması gerektiğini belirtti.
"Düzmece yargılamanın sonucunda çıkan karar, davayı takip eden adil gözlemcilerin zekasına bir hakarettir. Bu cinayetten sorumlu olanlar er ya da geç adaletle yüzleşmelidir. Uluslararası toplum bunu unutmamalıdır." ifadesini kullanan Altun, birçok sorunun cevabının hala olmadığını vurguladı.
Altun, "Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi emrini kim verdi? Cinayeti kim işledi? Kaşıkçı'ya ne yaptılar? Cesedi nerede? Suudi Arabistan'daki mahkeme kime idam cezası verdi? Bunun bir daha olmayacağının garantisi nedir?" sorularını yöneltirken, "Bu alçak cinayet, akla gelebilecek bütün diplomatik ilkeleri çiğnemek suretiyle diplomatik bir tesiste gerçekleştirildi. Bu, hiçbir vicdana sığmayan ve kabul edilemez bir cinayettir. Nereye varırsa varsın bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Uluslararası medyayı da bu menfur olayı araştırmayı sürdürmeye davet ediyoruz." ifadelerini paylaştı.

Fahrettin Altun, Suudi Arabistan, Politika

Kaynak: AA

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