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İletişim Başkanı Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir.

07.10.2019 01:02İletişim Başkanı Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek şunları kaydetti:
"İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir. Bu mücadelenin asli unsuru terörü kaynağında kurutma stratejisidir. Barışı ve huzuru tam olarak tesis edene dek mücadelemiz devam edecektir."

Fahrettin Altun, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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