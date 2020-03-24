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İletişim Başkanı Altun'dan 'Türkiye'de koronavirüs' paylaşımı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü andan itibaren bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

24.03.2020 01:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 01:31
İletişim Başkanı Altun'dan 'Türkiye'de koronavirüs' paylaşımı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü andan itibaren bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Milletimizin de desteği ile ilk andan bugüne kadar aldığımız önemli kararları bu görselde takip edebilirsiniz" dedi.Altun'un paylaştığı görsele göre; 17 Mart'ta, 2807 Türk vatandaşı 9 Avrupa ülkesinden tahliye edilerek Türkiye'ye getirildi. Virüsün hızla yayıldığı ve çok sayıda can aldığı Avrupa'dan, Türkiye ölçeğinde tahliye işlemi yapan ülke olmadı. Görselde ayrıca, 3858 öğrencinin de İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden tahliye edileceği aktarıldı. 'Türkiye'de Koronavirüs ' başlığıyla hazırlanan görselde Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar alınan tedbirlere yer verildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Fahrettin Altun, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Sağlık

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