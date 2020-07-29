İletişim Başkanı Altun’dan ’Yunanca’ mesaj

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Yunanca mesajında "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Hep birlikte Türkiye' olduğumuzun bilinciyle, eşit vatandaşlık ilkesini hayata geçirmek; milletimizin kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık." dedi.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından Yunanca bir mesaj ve İstanbul'un Rum Ortodoks cemaatine mensup bireylerle yapılan röportajların olduğu bir video paylaştı. Altun mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Hep birlikte Türkiye' olduğumuzun bilinciyle, eşit vatandaşlık ilkesini hayata geçirmek; milletimizin kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık. Bu bölümde İstanbul'un Rum Ortodoks cemaatine mikrofon uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

'AZINLIKLAR KENDİNİ DAHA RAHAT İFADE EDİYOR'

Öğrenci Alexia Kotam ise klasik bir Rum olmadığını, her çevreden arkadaşı olduğunu belirterek, "Bunlar işte Müslüman olanları da var, Müslüman olmayanları da var. En yakın arkadaşlarım mesela, şu anda aklıma gelen en yakın arkadaşım işte Türk, İzmirli. O da benim kadar değişik kültürlere açık bir insan. Galiba benim için arkadaşlarımı edinme şeyim asla onların dinleri ya da etnik kökenleri değil daha çok dünya görüşleri. 10 yıl öncesine kadar kesinlikle bir iyileştirme var. Bunu böyle yine ancak nostaljik ve ideal bir şekilde anlatmak istemem. Gidilecek inanılmaz yol var. Fakat evet daha çok insanlar tanınıyor mu, galiba daha çok tanınıyor. Genel olarak bütün azınlıklar kendini daha rahat ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Yazar Orhan Türker, kendi jenerasyonun İstanbul'da Ermenice ya da Musevice olsun en azından konuşulanı anlayacak kadar bildiğini ifade ederek, "Son 10-15 yılda da vakıf malları iade edildi, en büyüğü de biliyorsunuz Büyükada Yetimhanesi Patrikhane'ye iade edildi. Bizzat Sayın Erdoğan geldi, buluştular, ben de oradaydım tesadüf. 'Buyurun, hayırlı olsun' dedi, nasıl isterseniz kullanın, bu sizindir. Bu çok büyük bir olay" diye konuştu.

'ERMENİ KİLİSESİ BİTİŞİĞİNDE CAMİ VAR'

Sava Kotam, İstanbul'daki dini özgürlüğe dikkat çekerek, "Ya burada herkes bana göre çok rahat dinini yapabiliyor hiçbir sıkıntımız yok. Yalnızca Kuzguncukta değil bütün İstanbul'da bütün kiliselerimizde pazar ayinleri oluyor. Aynı parsel içerisinde hemen bitişiğimizde sinagog var biraz devam ettiğinizde sahile indiğinizde Ermeni kilisesi bitişiğinde de cami var. Yani öyle de bir mozaik diyelim. Dört tane, kilise, havra ve cami, iki kilise hepsi bir parsel içerisinde." görüşünü dile getirdi.

Yaklaşık 5 dakikalık videoda, İstanbul'daki Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Rahibi Agathangelos Siskos, öğrenci Alexia Kotam, yazar ve tur rehberi Orhan Türker, Kuzguncuk Ayios Panteleimon Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Sava Kotam ile yapılan röportajlara yer verildi.