İletişim Başkanı Altun:  Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye 'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından İdlib 'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı rejim saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Altun, "İdlib'de barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır" ifadelerini kullandı.