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İletişim Başkanı Altun: "Elazığ'ı vatandaşlarımıza geçmiş olsun, depremin takipçisiyiz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

24.01.2020 22:04 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:09İletişim Başkanı Altun:
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " 'ın ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twittler hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir.

Allah milletimizi her daim korusun, kollasın!" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Fahrettin Altun, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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