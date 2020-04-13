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İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Süleyman Soylu'nun istifa sürecinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" notunu düştü.

13.04.2020 01:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesi ve istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını paylaştı.

"ÖMRÜNÜZE BEREKET"

Altun, Erdoğan'ın çalışırken çekildiği bir fotoğrafı paylaşıp "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" notunu düştü.

İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı

ERDOĞAN, SOYLU'NUN İSTİFASINI KABUL ETMEDİ

Türkiye, bu akşam sıcak saatler yaşadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz cuma akşamı sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından ortaya çıkan kaos görüntüleri nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Bu kararın ardından özellikle sosyal medyada Soylu'ya görevine dönmesi ve Cumhurbaşkanı'nın istifayı kabul etmemesi yönünde çağrılar yapıldı.

İletişim Başkanlığı ise yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmediğini ve Soylu'nun göreve devam ettiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını paylaştı
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Süleyman Soylu, Güncel

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