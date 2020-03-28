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İletişim Başkanı Altun: İlave önlemler ortak savunmamızı daha da güçlendirecek

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Bu tehdit başladığından bu yana oldukça etkili önlemler aldık ve bugünkü ilave önlemler de ortak savunmamızı daha da güçlendirecektir" dedi.

28.03.2020 03:27 | Son Güncelleme: 28.03.2020 03:27
İletişim Başkanı Altun: İlave önlemler ortak savunmamızı daha da güçlendirecek

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Bu tehdit başladığından bu yana oldukça etkili önlemler aldık ve bugünkü ilave önlemler de ortak savunmamızı daha da güçlendirecektir" dedi.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsün yayılmasını önlemek amacına ilişkin yeni önlemleri açıkladığını belirtti. Altun, alınan ilave önlemlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu tehdit başladığından bu yana oldukça etkili önlemler aldık ve bugünkü ilave önlemler de ortak savunmamızı daha da güçlendirecektir. Bugün alınan önlemler arasında toplu taşıma, esnek çalışma saatleri, kamu alanları, boş zaman aktivitelerine yönelik birçok tedbir yer alıyor. Zaruri olmayan şehirlerarası seyahatlere artık kısıtlama getirildi. Şehirlerarası otobüsle seyahat için artık valiliklerden izin alınması gerekecek. Kamunun yanı sıra özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçiyoruz. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması tedbiri zorunlu olarak uygulanacak. Bunun yanı sıra, piknik alanları, ormanlar ve parklar hafta sonu kapalı olacak. Haftaiçi de bu alanlarda kalabalıkların toplanmasına izin verilmeyecek. Askerlerin celp uygulaması esnasında da 14 gün kuralı uygulanacak."

'BÜTÜN ULUSLARARASI UÇUŞLARI DURDURUYORUZ'

Altun, Uluslararası seyahatlerin daha önce birkaç nokta ile sınırlandırıldığını belirterek, "Bugünden itibaren bütün uluslararası uçuşları durduruyoruz. Bütün bu tedbirler 30 büyük şehrimizde tam anlamıyla uygulanacak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bütün vatandaşlarımızdan, bu tedbirlere dikkatle uymalarını ve kendilerini karantina altına almalarını istedi. Halkımızın bu kurallara sabırla ve dikkatle uyması, bu benzeri görülmemiş tehdidi yenmemizi kolaylaştıracaktır" dedi.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı, Twitter, Güncel

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