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İletişim Başkanı Altun: Kampanyaya destek devam ediyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası' ile ilgili, "Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor" dedi.

03.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:28
İletişim Başkanı Altun: Kampanyaya destek devam ediyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası' ile ilgili, " Türkiye 'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganı ile başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin açıklamada bulundu. Altun, "Bir aradayız, kardeşliğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın tarafındayız. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor" dedi. İletişim Başkanı Altun'un paylaştığı videoda ise "Türk milleti kardeşlikte sınır tanımaz. Vefakar, cefakar, onurlu, gururlu bir milletimiz. Birlikte ağlar, beraber güleriz. Biz büyük Türkiyeyiz. Bugün birlik, dayanışma, yardımlaşma ve mücadele günüdür. Bu cephe sarsılmaz. Çünkü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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