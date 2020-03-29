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İletişim Başkanı Altun, Koronavirüs'e karşı atılan adımları paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de Koronavirüs'e karşı son 24 saatte atılan adımları anlatan bir bilgilendirici görsel paylaştı.

29.03.2020 01:15 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:15
İletişim Başkanı Altun, Koronavirüs'e karşı atılan adımları paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye 'de Koronavirüs 'e karşı son 24 saatte atılan adımları anlatan bir bilgilendirici görsel paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de Koronavirüs'e karşı son 24 saatte atılan adımları anlatan bir bilgilendirici görsel paylaştı. Görselde alınan kararlar şöyle sıralandı; "Tüm Valiliklerde eş zamanlı İl Pandemi Kurul Toplantısı düzenlendi. 81 ilin giriş çıkışlarına özel araçlardaki vatandaşların ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol edilmeye başlandı. Sahil bantları, mesire- ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları yasaklandı. Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda yolculara Seyahat izin Belgesi şartı getirildi. THY yurt içinde sadece 14 Büyükşehire sefer düzenleyeceğini duyurdu. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlananların motorlu araç muayeneleri ertelendi. 12 belde ve köy karantinaya alındı. 211 bin 670 iş yeri kapatıldı. Kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarda görevli sağlık personelinin 3 ay boyunca görevlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırıldı. Kredi kartlarındaki azami faiz oranı düşürüldü. Kredi kartı asgari borç yatırma tutarının en alt limiti borcun yüzde 30'dan yüzde 20'ye çekildi. Cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı iki hafta daha ertelendi."

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Türkiye sathında Koronavirüs'le mücadelemiz bugün çok daha kapsamlı bir şekle büründü. Başta illerimizde oluşturulan pandemi kurulları olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarımızla mücadelemiz sürüyor" dedi. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Altun, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››İletişim Başkanı Altun, Koronavirüs'e karşı atılan adımları paylaştı - Haberler

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