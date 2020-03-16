İletişim Başkanı Altun: "Koronavirüse karşı tüm tedbirleri alıyoruz"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ortaya çıktığı günden bu yana yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'deki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.
16.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:56
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ortaya çıktığı günden bu yana yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye 'deki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.
Altun, Twitter 'dan, koronavirüse karşı Türkiye'nin önlemlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında 22 Ocak'tan bu yana yapılanların yer aldığı bir görsele yer veren Altun, "Ortaya çıktığı günden bu yana koronavirüsün ülkemizdeki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri alıyoruz. Bundan sonra da gerekli önlemleri en doğru zamanda, en doğru şekilde almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter 'dan, koronavirüse karşı Türkiye'nin önlemlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında 22 Ocak'tan bu yana yapılanların yer aldığı bir görsele yer veren Altun, "Ortaya çıktığı günden bu yana koronavirüsün ülkemizdeki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri alıyoruz. Bundan sonra da gerekli önlemleri en doğru zamanda, en doğru şekilde almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Fahrettin Altun, Twitter, Türkiye, Politika
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