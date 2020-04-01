İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için vatandaşlarca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gönderilen mesajlarından bazılarını paylaştı.Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan, "Milli Dayanışma Kampanyası"na ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen, ben desin efrad, aradan vahdeti kaldır, milletler için işte kıyamet o zamandır. İşçisi, memuru, emeklisi, tüccarı, çiftçisi, öğrencisi ve gazisiyle toplumun her kesimi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyor. En değerli varlığımız birlik ve beraberliğimiz." ifadelerini kullandı.Altun, paylaşımında kampanya kapsamında vatandaşlarca CİMER'e gönderilen destek mesajlarından bazılarına da yer verdi.Adana'nın Seyhan ilçesinden bir vatandaş mesajında "Biz Bize Yeteriz Kampanyası kapsamında devletimizin yanındayız. Her yıl Adana ili Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu bahçesinde bulunan yaklaşık 150-200 zeytin ağacından topladığımız zeytin satışından elde ettiğimiz Ziraat Bankası Okul Aile Birliği hesabında bulunan 18 bin lira gelirimizi kampanyaya bağışlayabilmemiz için Okul Aile Birliği olarak izlememiz gereken yasal yolun tarafımıza bildirilmesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.İstanbul'un Beykoz ilçesinden gönderilen bir başka mesajda ise "Sayın Cumhurbaşkanım, başlatmış olduğunuz Biz Bize Yeteriz Yardım Kampanyası'na emekli bayram ikramiyesinin 500 lirası ile katılmak istiyorum. Kabul ederseniz bu miktarın yardım kampanyasının hesabına aktarılmasını istiyorum. Allaha emanet olun. Saygılarımla." ifadeleri yer aldı.Balıkesir'in Gönen ilçesinden yazan bir öğretmen ise 1 Nisan-30 Nisan 2020 tarihleri arasında adına tahakkuk ettirilecek ek ders ücretlerini bağışladığını belirtti.Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na göre 2011 yılında gazi unvanı alan bir vatandaş ise mesajında şunları kaydetti:"Öncelikle şunu belirtmek isterim ki kendinizi bu vatana, millete adayarak gece gündüz demeden çalışarak yaptığınız ve yapmak isteyip de yapamadığınız her şey için Allah sizden, sizin gibi düşünüp size her daim yardımcı olmaya çalışanlardan ve özellikle sizi yarı yolda bırakmayanlardan her zaman razı ve memnun olsun inşallah. Siz zaten fazlasıyla çalışarak emek harcarken içinde bulunduğumuz şu zor dönemlerde 'Biz Bize Yeteriz' hareketini başlatarak 7 maaş bağışta bulunmanız bu vatana olan sevdanızı bir kez daha ortaya koymakta olup beni de çok duygulandırdı.Sen bize Reis oldun, biz de sana olan inancı ve güveni tam bir şekilde arkandan yürüdük. Darbe günü hainler salyalarını akıtarak seni ararken sen hainlerden korkup kaçmadın, her zamanki gibi dik durdun, karşılarına çıkıp 'Burdayım' dedin, bize de 'Meydanlara inin' dedin, koşa koşa seve seve indik. 'Evde kalın' dedin, evde kaldık. Bugün de yaptığın örnek davranışa binaen, zaten benim de yakın zamanda yapmayı düşündüğüm 1 Nisan'da yatacak olan gazilik maaşımı devletime bağışlamak istiyorum. Eğer ki maaşım için geç kalınmışsa vereceğiniz bir iban numarasına maaşım kadar miktarı yatırarak ufak da olsa katkıda bulunmak istiyorum. Allahutaala devletimize zeval vermesin. Bizi bu zor günlerden bir an önce kurtarsın ve sadece böyle zor zamanlarda değil her zaman birlik beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Ancak böyle olursak bir oluruz diri oluruz, tüm dünyada söz sahibi olabilir, adaleti yayabilir ve zulme dur diyebiliriz diyorum."

Kaynak: AA