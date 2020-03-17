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İletişim Başkanı Altun: "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması...

İletişim Başkanı Altun: "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor.

17.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:38
İletişim Başkanı Altun:
İletişim Başkanı Altun: "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor."

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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