İletişim Başkanı Altun: OHAL ve sokağa çıkma yasağı söylentileri gerçeği yansıtmıyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Covid-19 salgını nedeniyle Olağanüstü Hal ilan edileceği ve sokağa çıkma yasağı uygulanacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
17.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:19
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Covid-19 salgını nedeniyle Olağanüstü Hal ilan edileceği ve sokağa çıkma yasağı uygulanacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Altun salı günü yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.
Altun salı günü yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Fahrettin Altun, Koronavirüs, Dünya
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