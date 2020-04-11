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İletişim Başkanı Altun: "Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olacak"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup fırın, eczane gibi işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek" dedi.

11.04.2020 00:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:25
İletişim Başkanı Altun:
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup fırın, eczane gibi işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup fırın, eczane gibi işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek. Vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı öncesinde sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Altun, Twitter, Güncel
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