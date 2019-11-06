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İletişim Başkanı Altun: "Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı" dedi.

06.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:30 İletişim Başkanı Altun:
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı. Tüm terör gruplarının peşinden gitme konusundaki kararlılığımızdan şüphe duyan herkes, teröristlerin peşinde koşan Türk hükümetinin siciline bir kez daha bakmalı, diğerleri arasında DAEŞ, PKK veya YPG olmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Fahrettin Altun, Twitter, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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