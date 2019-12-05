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İletişim Başkanı Altun: "Türkiye'nin sınırları, NATO'nun sınırlarıdır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin sınırları, NATO'nun sınırlarıdır.

05.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:10İletişim Başkanı Altun:
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " 'nin sınırları, NATO'nun sınırlarıdır. Birden fazla uluslararası terör grubundan karşı karşıya olduğumuz tehditler, NATO'ya karşı da tehdit olarak sayılmalıdır" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. "Yineliyoruz; Türkiye'nin sınırları, NATO'nun sınırlarıdır" ifadesini kullanan Altun, "Birden fazla uluslararası terör grubundan karşı karşıya olduğumuz tehditler, NATO'ya karşı da tehdit olarak sayılmalıdır. Bir terör örgütünü teşhis etmek gibi basit bir konuda aynı tarafta olmalıyız" dedi.
"Bazı müttefiklerimiz, çocukları silah altına alan, etnik temizlik yapan, sivilleri göçe zorlayan bir terör örgütünü destekledi, propagandasını yaptı ve meşrulaştırdı" diyen Altun, şunları kaydetti:
"PKK/YPG ne ise o olarak muamele görmeli, cani bir terör örgütü, bölgesel ve uluslararası güvenliğe bir tehdit. Barış Pınarı Harekatımız sayesinde 400 bine yakın Suriyeli ülkesine döndü. Askeri operasyonlarımız sadece terörle mücadeleyi amaçlamıyor, Suriyelilerin güvenli geri dönüşü için koşulları oluşturuyor ve bölgede güvenliği temin ediyor."
"NATO'NUN YENİ STRATEJİYE İHTİYACI VAR"
NATO'nun zamanımızın giderek karmaşıklaşan zorluklarını ele alan bir stratejiye ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Altun, "Terör, sığınmacılar, bölgesel strateji meselelerinin ittifakımıza bir tehdit teşkil edecek şekilde bir arada sarmalanmış olduğunu buluyoruz. Daha güçlü bir ittifak için bu gerçekliği kabul etmeliyiz" dedi.
Altun, Türkiye'nin NATO hedefleri çerçevesinde savunma harcamalarıyla ilgili verileri de paylaştı. Buna göre Türkiye'nin savunma harcaması 5 yılda yüzde 53 artarak, gayrisafi milli hasılanın yüzde 1,89'una ulaştı. Türkiye'nin 2024 yılında NATO'nun yüzde 2'lik hedefine ulaşacağını kaydeden Altun, Türkiye'nin bin 200 askerinin de çeşitli NATO görevlerinde yer aldığını vurguladı.
(İHA)

Fahrettin Altun, Türkiye, Londra, Güncel

Kaynak: İHA

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