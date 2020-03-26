Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İletişim Başkanı Altun: Uluslararası dayanışma olmazsa olmaz

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs ile mücadele konusunda, "Uluslararası dayanışma, bu ölümcül virüsle mücadele karşısında olmazsa olmazdır" dedi.

26.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:33
İletişim Başkanı Altun: Uluslararası dayanışma olmazsa olmaz

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs ile mücadele konusunda, "Uluslararası dayanışma, bu ölümcül virüsle mücadele karşısında olmazsa olmazdır" dedi.

İletiş Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Türkiye 'nin koronavirüs mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs ile mücadelede, Türkiye'nin ulusal adımlarını koordine etmenin yanı sıra sorun karşısında küresel bir yanıt ortaya koymaya yönelik çabaları artırmak için çok çalıştığını kaydetti. Altun, mesajının devamında, "Türkiye koronavirüs ile etkili ve sert şekilde mücadele ediyor. Erkenden tedbir aldık ve farklı senaryolara hazırlandık. Sağlık sistemimiz, tarihi salgın koşullarıyla karşılaşıldığında, birçok ülkeninkinden çok daha dayanıklı olduğunu kanıtlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin, sağlık sorunlarını ele alırken yeni tip koronavirüsün ekonomik etkisine ve uluslararası koordinasyonu artırmak için dış politika kabiliyetlerine de odaklandığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Sağlık krizi yönetimi, sıkı güvenlik önlemleri ve ekonomik destek ile el ele olmalıdır. Uluslararası dayanışma, dünyada etkilemediği tek bir yer bırakmayan bu ölümcül virüsle mücadele karşısında olmazsa olmazdır. Bu virüsün, ülkeleri küresel iş birliğini sekte uğratacak yeni sınırlar çizmeye itmesine izin vermemeliyiz. Virüsün ulusları izole edilmiş toplumlara dönüştürmesine izin vermemeliyiz. Çeşitli yer ve forumlarda uluslararası dayanışma ve küresel iş birliği çağrısında bulunmaya devam edeceğiz."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Altun, Türkiye, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Politika ››İletişim Başkanı Altun: Uluslararası dayanışma olmazsa olmaz - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

17:32: İBB Başkanı İmamoğlu: Millet can derdinde birileri Kanal İstanbul derdinde | Video - Haberler 17:32: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın başkanlığı düşürüldü - Haberler 17:29: Serdivan Belediyesi ekipleri vatandaşları yalnız bırakmıyor - Haberler 17:27: Belediye atölye kurdu, tüm şehre maske dağıtacak - Haberler 17:24: Arakanlı mülteciler Bangladeş'teki kamplarda koronavirüse karşı savunmasız - Haberler 16:54: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı - Haberler 16:44: Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı - Haberler 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:04: 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı - Haberler 15:50: Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu - Haberler 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak