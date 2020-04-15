İletişim Başkanı Altun'un adres ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlara soruşturma

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlara ilişkin "Terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Fahrettin Altun, Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin arka tarafında Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan araziyi, açılan kiralama ihalesi sonucunda 10 yıllığına kiraladı. Bazı yayın organlarında, arazi üzerinde temizlik ve güvenlik nedeniyle yapılan bahçe düzenlemeleri sırasında yerleştirilen modüler bir çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz yapılaşma olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı iddia edilerek Altun'un ikametgahının açık adresi ve fotoğrafı yayımlandı. Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının bazı basın yayın organlarında yayınlanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından söz konusu yayınlar üzerine "Terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı.

ALTUN'UN AVUKATI TARAFINDAN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

14 Nisan 2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "Boğaz'da kaçak var" haberi ve bazı basın organlarında yayınlanan ve bazı CHP'li yöneticilerin iddialara yönelik İletişim Başkanı Altun'un avukatı Sezgin Tunç tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Altun hakkında "asılsız ve hakikat dışı iddialar ileri sürüldüğü, gerçekler tahrif edilerek kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı" kaydedildi. Altun'un evinin fotoğrafı ve açık adresinin "terör örgütlerine hedef gösterircesine haberlerde verildiği" belirtildi. Açıklamada, "İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü'nün ihalesi yapılan diğer 35 adet taşınmaz ile birlikte hazırlık ve ilanını 23 Mart 2020 tarihinde, ihalesini de 8 Nisan 2020 tarihinde yaptığı Üsküdar ilçesinde yer alan 241,07 m2 sahalı bir arsa için yapılan arsa kiralama ihalesine, müvekkil, temsilcisi aracılığıyla en yüksek teklifi vermiş ve akabinde ihale uhdesinde kalmıştır. Müvekkil evinin bitişiğinde yer alan metruk ve mezbelelik halde atıl bulunan, sağlık ve güvenlik riski oluşturan arsayı, her bir vatandaşın girmekte serbest olduğu açık bir ihalede en yüksek teklifi vermek suretiyle kiralamıştır. Ayrıca mevzubahis taşınmaz, her defasında belediyenin de haberdar edildiği daha önceki iki ihalede (2018-2019) taliplisini bulamamıştır. Kurgu ve kumpas yayınlar üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 14 Nisan 2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasında da şüpheye yer bırakmayacak şekilde ifade edildiği üzere, ihaleyi müteakip hukuki süreç doğrultusunda İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü ile müvekkil arasında sözleşme 13 Nisan 2020 tarihinde imzalanmıştır. Arsa üzerinde bahçe düzenleme çalışması dışında iddia edildiği gibi herhangi bir yapılaşma da söz konusu değildir. Gerçeğe aykırı olan ve tamamen art niyet barındıran bu haberlerin ve beyanların sözleşmenin imzaladığı gün içinde yapılmış olması, sürecin bir habercilik faaliyeti değil, kurgu ve kumpas olduğunu açıkça göstermektedir" denildi.

"İFTİRA VE İTİBARSIZLAŞTIRMA GİRİŞİMİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından "kanuna aykırı bir şekilde hiçbir tebligat ve bildirim yapılmadan, Altun'un ikametgahına belediye ekipleri gönderildiği, özel hayatın mahremiyeti hiçe sayılarak ikametgahından görüntüler alındığı, basına servis edildiği, evine ait fotoğraflar ve açık adresi söz konusu gazetede adeta hedef göstermek maksadıyla yayınlandığı" belirtilerek, "Söz konusu kumpas girişiminin devamında ise yapılaşma olduğu iddia edilen taşınabilir çardak sökülerek kaldırılmıştır. Müvekkilin kiralamış olduğu arsa üzerinde hukuka aykırı bir iş ve işlemi bulunmadığından, belediye ekiplerince ne bir zabıt tutulabilmiş ne de başka bir işlem yapılabilmiştir" denildi. İhale ilan tarihinin 23 Mart 2020, ihale tarihinin de 8 Nisan 2020 olduğu ve üstelik ilgili mevzuat uyarınca sözleşme yapma zorunluluğu açık olmasına rağmen CHP İl Başkanı'nın açıklamalarının "gerçekdışı, araştırma ve veriye dayanmayan iddialarının siyasi ahlaktan yoksun olduğu" ve İBB yönetimi tarafından yapılan kanunsuz işlemi savunur nitelikte olduğu vurgusu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"CHP ise söz konusu bu durumu siyasi çıkarları için kullanmıştır. Çok açıktır ki CHP İl Başkanı'nın hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir ihale sürecini 'izinsiz yapılaşmaya açma' şeklinde vasıflandırması, müvekkili ve ihaleyi gerçekleştiren kurumu itibarsızlaştırma ve tezvirat amacı taşımaktadır. CHP İl Başkanı kasıtlı olarak açık ihale sürecini çarpıtmaya çalışmıştır ve yukarıda gösterilen Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık ihale tarihlerini zikretmemiştir. Yine beklendiği üzere CHP tarafından siyasi şov amacıyla yapılan suç duyurusu girişiminin de hem hukuki, hem de ahlaki olarak temelsiz bir deneme olduğu açıktır. Bu iftira ve itibarsızlaştırma girişimine karşı müvekkil adına, CHP İstanbul İl Başkanı ve ilgili il meclis üyeleri aleyhine işledikleri iftira ve suç isnadı fiilleri ile siyasi ahlaktan yoksun ithamları nedeniyle suç duyurusunda bulunulacaktır. Netice olarak, gerek gazete haberi gerek bir kısım CHP'li siyasetçinin hukuka ve ahlaka aykırı iddia ve isnatlarımı reddettiğimizi; başta Cumhuriyet Gazetesi olmak üzere bu iddiaları yayınlayan ve yayanlar ile ellerindeki kamu gücünü siyasi ve rövanşist amaçlarla kullananlar aleyhine her türlü yasal yola başvuracağımızı değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz."