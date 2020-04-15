İletişim Başkanı Atun’un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan soruşturma açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlara ilişkin "Terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Fahrettin Altun, Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin arka tarafında Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan araziyi, açılan kiralama ihalesi sonucunda 10 yıllığına kiraladı. Bazı yayın organlarında, arazi üzerinde temizlik ve güvenlik nedeniyle yapılan bahçe düzenlemeleri sırasında yerleştirilen modüler bir çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz yapılaşma olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı iddia edilerek Altun'un ikametgahının açık adresi ve fotoğrafı yayımlandı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE HEDEF GÖSTERMEK SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının bazı basın yayın organlarında yayınlanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından söz konusu yayınlar üzerine "Terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı.