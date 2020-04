İletişim Başkanı Altun'un avukatı Tunç'tan açıklama Açıklaması

Kaynak: AA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, müvekkilinin kiraladığı arsayla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, asılsız iddialarda bulunan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.Tunç yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Gazetesi'nde "Boğaz'da kaçak var" başlıklı haberde Altun hakkında asılsız ve hakikat dışı iddialar ileri sürüldüğü, gerçeklerin tahrif edilerek kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını belirtti.Bütün ahlak ve hukuk kurallarına aykırı bir şekilde müvekkilinin evinin fotoğraflandığını, bunun gazetede yayınlandığını ifade eden Tunç, açık adresin haber metni içerisinde terör örgütlerine hedef gösterircesine verildiğini aktardı. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünün hazırlık ve ilanını 22 Mart'ta, ihalesini de 8 Nisan'da yaptığı Üsküdar'daki 241,07 metrekarelik arsa için yapılan kiralama ihalesinde müvekkili Altun'un temsilcisi aracılığıyla en yüksek teklifi verdiği bildiren Tunç, "Müvekkil evinin bitişiğinde yer alan metruk ve mezbelelik halde atıl bulunan, sağlık ve güvenlik riski oluşturan arsayı her bir vatandaşın girmekte serbest olduğu açık bir ihalede en yüksek teklifi vermek suretiyle kiralamıştır. Ayrıca mevzubahis taşınmaz, her defasında belediyenin de haberdar edildiği daha önceki iki ihalede (2018-2019) taliplisini bulamamıştır." bilgisini paylaştı.Tunç, yapılan yayınlar üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı basın açıklamasını hatırlatarak, ihaleye müteakip hukuki süreç doğrultusunda İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğüyle müvekkili arasında sözleşmenin 13 Nisan'da imzalandığını kaydetti."Sürecin kurgu ve kumpas olduğu açıktır"Altun'un avukatı Tunç, açıklamasına şöyle devam etti:"Arsa üzerindeki bahçe düzenleme çalışması dışında iddia edildiği gibi herhangi bir yapılaşma da söz konusu değildir. Gerçeğe aykırı olan ve tamamen art niyet barındıran bu haberlerin ve beyanların sözleşmenin imzalandığı gün içinde yapılmış olması, sürecin bir habercilik faaliyeti değil, kurgu ve kumpas olduğunu açıkça göstermektedir. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde, siyasi şov ve rövanşist amaçlarla elindeki kamu gücünü haksız ve hukuksuz bir şekilde kullanan İBB yönetimi tarafından yine kanuna aykırı bir şekilde hiçbir tebligat ve bildirim yapılmadan müvekkilin ikametgahına belediye ekipleri gönderilmiş, özel hayatın mahremiyeti hiçe sayılarak ikametgahından görüntüler alınmış, basına servis edilmiş, evine ait fotoğraflar ve açık adresi söz konusu gazetede adeta hedef göstermek maksadıyla yayınlanmıştır. Söz konusu kumpas girişiminin devamında ise yapılaşma olduğu iddia edilen taşınabilir çardak sökülerek kaldırılmıştır. Müvekkilin kiralamış olduğu arsa üzerinde hukuka aykırı bir iş ve işlemi bulunmadığından, belediye ekiplerince ne bir zabıt tutulabilmiş ne de başka bir işlem yapılabilmiştir."CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun iddialarına da değinen Tunç, gerçek dışı, araştırma ve veriye dayanmayan iddialarının siyasi ahlaktan yoksun olduğunu belirtti. Avukat Tunç, Kaftancıoğlu'nun iddialarının İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kanunsuz işlemini de savunur nitelikte olduğunu bildirdi.Tunç, "İBB hiçbir bildirim yapmamış, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünde, kullanım hakkı ise kiracıda olan arsaya izinsiz girerek görevini kötüye kullanmış ve arsada hiçbir yapı bulunmadığından çardak söküm işlemi gerçekleştirerek basına servis etmiştir." ifadesini kullandı.CHP'nin söz konusu durumu siyasi çıkarları için kullandığını belirten Tunç, şunları kaydetti:"CHP İl Başkanının hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir ihale sürecini 'izinsiz yapılaşmaya açma' şeklinde vasıflandırması, müvekkili ve ihaleyi gerçekleştiren kurumu itibarsızlaştırma ve tezvirat amacı taşımaktadır. CHP İl Başkanı kasıtlı olarak açık ihale sürecini çarpıtmaya çalışmıştır ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık ihale tarihlerini zikretmemiştir. Yine beklendiği üzere CHP tarafından siyasi şov amacıyla yapılan suç duyurusu girişiminin de hem hukuki hem de ahlaki olarak temelsiz bir deneme olduğu açıktır. Bu iftira ve itibarsızlaştırma girişimine karşı müvekkil adına, CHP İstanbul İl Başkanı ve ilgili il meclis üyeleri aleyhine işledikleri iftira ve suç isnadı fiilleri ile siyasi ahlaktan yoksun ithamları nedeniyle suç duyurusunda bulunulacaktır. Netice olarak, gerek gazete haberi gerek bir kısım CHP'li siyasetçinin hukuka ve ahlaka aykırı iddia ve isnatlarımı reddettiğimizi, başta Cumhuriyet gazetesi olmak üzere bu iddiaları yayınlayan ve yayanlar ile ellerindeki kamu gücünü siyasi ve rövanşist amaçlarla kullananlar aleyhine her türlü yasal yola başvuracağımızı değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz."