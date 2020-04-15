İletişim Başkanı Altun'un avukatından 'kaçak yapı' açıklaması: Gerçekler tahrif edilerek kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk'da kiraladığı arazideki yapılan çalışmalarla ilgili bazı medya organlarında çıkan "Boğaz'da kaçak var" başlıklı haberlere ilişkin Altun'un avukatı Sezgin Tunç tarafından açıklama yapıldı.

İletişim Başkanı Altun'un avukatı Sezgin Tunç tarafından yapılan yazılı açıklamada "Tahrifat ve tezviratı reddediyoruz" denilerek hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

"GERÇEKLER ÇARPITILARAK KAMUOYU YANILTILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Tahrifat ve tezviratı reddediyoruz

14 Nisan 2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "Boğaz'da kaçak var" başlıklı haberi müteakip, bir kısım basına ve bazı CHP'li yöneticinin beyanlarına yansıyan iddialar hakkında, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun'un vekili sıfatıyla açıklamamız aşağıdadır.

Boğaz'da kaçak var başlıklı haberde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun hakkında asılsız ve hakikat dışı iddialar ileri sürülmüş, gerçekler tahrif edilerek kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır.

Bununla da yetinilmemiş, bilinen bütün ahlak ve hukuk kurallarına aykırı bir şekilde müvekkilin evi fotoğraflanarak gazetede yayınlanmış, açık adresi haber metni içerisinde terör örgütlerine hedef gösterircesine verilmiştir.

İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü'nün ihalesi yapılan diğer 35 adet taşınmaz ile birlikte hazırlık ve ilanını 23.03.2020 tarihinde, ihalesini de 08.04.2020 tarihinde yaptığı Üsküdar ilçesinde yer alan 241,07 m2 sahalı bir arsa için yapılan arsa kiralama ihalesine, Müvekkil, temsilcisi aracılığıyla en yüksek teklifi vermiş ve akabinde ihale uhdesinde kalmıştır.

"ARSA BELEDİYEDEN KİRALANMIŞTIR"

Müvekkil evinin bitişiğinde yer alan metruk ve mezbelelik halde atıl bulunan, sağlık ve güvenlik riski oluşturan arsayı her bir vatandaşın girmekte serbest olduğu açık bir ihalede en yüksek teklifi vermek suretiyle kiralamıştır. Ayrıca mevzubahis taşınmaz, her defasında Belediye'nin de haberdar edildiği daha önceki iki ihalede (2018-2019) taliplisini bulamamıştır.

"ARSA ÜZERİNDE YAPILAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Yapılan yayınlar üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 14.04.2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasında da şüpheye yer bırakmayacak şekilde ifade edildiği üzere, ihaleyi müteakip hukuki süreç doğrultusunda İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü ile müvekkil arasında sözleşme 13.04.2020 tarihinde imzalanmıştır.

Arsa üzerinde bahçe düzenleme çalışması dışında iddia edildiği gibi herhangi bir yapılaşma da söz konusu değildir. Gerçeğe aykırı olan ve tamamen art niyet barındıran bu haberlerin ve beyanların sözleşmenin imzaladığı gün içinde yapılmış olması, sürecin bir habercilik faaliyeti değil, kurgu ve kumpas olduğunu açıkça göstermektedir.

ÖZEL HAYATIN MAHREMİYETİ İHLAL EDİLDİ

Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde, siyasi şov ve rövanşist amaçlarla elindeki kamu gücünü haksız ve hukuksuz bir şekilde kullanan İBB yönetimi tarafından yine kanuna aykırı bir şekilde hiçbir tebligat ve bildirim yapılmadan müvekkilin ikametgâhına belediye ekipleri gönderilmiş, özel hayatın mahremiyeti hiçe sayılarak ikametgâhından görüntüler alınmış, basına servis edilmiş, evine ait fotoğraflar ve açık adresi söz konusu gazetede adeta hedef göstermek maksadıyla yayınlanmıştır.

Söz konusu kumpas girişiminin devamında ise yapılaşma (!) olduğu iddia edilen taşınabilir çardak sökülerek kaldırılmıştır. Müvekkilin kiralamış olduğu arsa üzerinde hukuka aykırı bir iş ve işlemi bulunmadığından, belediye ekiplerince ne bir zabıt tutulabilmiş ne de başka bir işlem yapılabilmiştir.

"HER TÜRLÜ YASAL YOLA BAŞVURACAĞIZ"

İhale ilan tarihinin 23.03.2020, ihale tarihinin de 08.04.2020 olduğu ve üstelik ilgili mevzuat uyarınca sözleşme yapma zorunluluğu açık olmasına rağmen, CHP İl Başkanı'nın gerçekdışı, araştırma ve veriye dayanmayan iddia ve açıklamaları siyasi ahlaktan yoksun olduğu gibi İBB yönetimi tarafından yapılan kanunsuz işlemi de savunur niteliktedir. Öyle ki İBB hiçbir bildirim yapmamış, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünde, kullanım hakkı ise kiracıda olan arsaya izinsiz girerek görevini kötüye kullanmış ve arsada hiçbir yapı bulunmadığından çardak söküm işlemi gerçekleştirerek basına servis etmiştir. CHP ise söz konusu bu durumu siyasi çıkarları için kullanmıştır.

Çok açıktır ki; CHP İl Başkanı'nın hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir ihale sürecini "izinsiz yapılaşmaya açma" şeklinde vasıflandırması, müvekkili ve ihaleyi gerçekleştiren kurumu itibarsızlaştırma ve tezvirat amacı taşımaktadır. CHP İl Başkanı kasıtlı olarak açık ihale sürecini çarpıtmaya çalışmıştır ve yukarıda gösterilen Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık ihale tarihlerini zikretmemiştir. Yine beklendiği üzere CHP tarafından siyasi şov amacıyla yapılan suç duyurusu (!) girişiminin de hem hukuki hem de ahlaki olarak temelsiz bir 'deneme' olduğu açıktır. Bu iftira ve itibarsızlaştırma girişimine karşı müvekkil adına, CHP İstanbul İl Başkanı ve ilgili il meclis üyeleri aleyhine işledikleri iftira ve suç isnadı fiilleri ile siyasi ahlaktan yoksun ithamları nedeniyle suç duyurusunda bulunulacaktır.

Netice olarak, gerek gazete haberi gerek bir kısım CHP'li siyasetçinin hukuka ve ahlaka aykırı iddia ve isnatlarımı reddettiğimizi; başta Cumhuriyet Gazetesi olmak üzere bu iddiaları yayınlayan ve yayanlar ile ellerindeki kamu gücünü siyasi ve rövanşist amaçlarla kullananlar aleyhine her türlü yasal yola başvuracağımızı değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz."

KOMŞULARI DA HABERLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk'da kiraladığı arazideki yapıların komşuların şikayetiyle yıkıldığı iddiaları aynı mahallede oturan sanatçı Şükriye Tutkun ve yönetmen Yudum Yontan yalanlandı. Sanatçı Şükriye Tutkun ile yönetmen Yudum Yontan, iddia edilenin aksine Altun Ailesi'nin sayesinde mezbelelelik ve tinerci yatağı olan bölgenin mahalleye açıldığını ve tekinsiz bir yer olmaktan kurtulduğunu anlattı.

"TRİLYONLUK VİLLA BÖYLE Mİ OLUR?"

Fahrettin Altun'un kiraladığı yerin hemen yanında oturan türkücü Şükriye Tutkun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gazeteciler beni arıyorlar. Fahrettin Bey'in oturduğu yer olarak trilyonluk yalı, bir villa koymuşlar. Lütfen bakar mısınız Fahrettin Bey'in oturduğu yere" diye tepki gösterdi.

Tutkun mikrofona şöyle konuştu:

"TİNERCİLER BURAYA KAMP KURMUŞTU"

2001 yılından beri bu mahallede yaşıyorum. Burası gerçekten daha önceden mezbelelikti. Burada yalnız yaşıyorum. Yudum Hanım da var, o da yalnız yaşıyor. Biz burada tinercilerin çığlıklarından; polis çağırıyorsun tamam geliyorlar tinercileri çıkarıyorlar, sonra yine buraya kamp kuruyorlar. Nitekim geçtiğimiz senelerde benim evimin yakınında tinerciler yine yangın çıkardı. Şimdi ben bugün Twitter'den baktım bir sürü haberler. Gazeteciler beni arıyorlar. Fahrettin Bey'in oturduğu yer olarak trilyonluk yalı, bir villa koymuşlar. Lütfen bakar mısınız Fahrettin Bey'in oturduğu yere! Gerçekten 50 metre kare oturumlu, 3 katlı. Buradaki evler hep eski Rum evleri, daha büyük ev olamaz.

"KENDİ ÇÖPLERİNİ KENDİLERİ ATIYOR"

Burada da ne yapıldı? Siz de buyrun görüyorsunuz zaten Allah aşkına burada ne yapılmış! Burada oturacak, belki de bizi de çağıracak, oturup mahalleliler olarak çay içeceğiz. 'Fahrettin Bey şunu yapıyor, bunu yapıyor' dedikleri adam Kuzguncuk İlkokulu'na gönderiyor oğlunu. Devletin okuluna gidiyor yani çocuğu. Görüyorum burada, çocuklarıyla selamlaşıyoruz. Kendi çöplerini kendileri atıyor. Böyle bir hayatı seçmiş adam, daha ne istiyorsunuz ki! Yani Fahrettin Bey'in suçu, böyle herkesin içinde bir mahallede oturmak istemek mi?

"BURASI YALI İSE BENİM OTURDUĞUM YER KÖŞK"

Gazetede çıkan haberlere bir tepki de sanatçı ve yönetmen Yudum Yontan'dan geldi.

Yontan şöyle konuştu:

Ben seviyorum o insanları. Çünkü kedi köpeyi seviyorlar. Burası yalı ise benimki köşk. Benimki 10 kat daha güzel o villadan. Tinerciler vardı orada yatıyorlardı. Sonra gelip polisler götürüyordu. Bence güzel oldu.