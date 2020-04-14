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İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlattı.

14.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:06
İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının bazı basın yayın organlarında yayınlanması üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda, "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı.
Fahrettin Altun'un, Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin arka tarafında yer alan araziyi, Vakıflar Genel Müdürlüğünden 10 yıllığına kiraladığı öğrenildi.
Bazı medya organlarında, bu araziye yerleştirilen modüler çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz yapılaşma olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı iddiasının yer aldığı haberde, Altun'un ikametgahının açık adresi ve fotoğrafı kullanılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Altun, Başsavcı, Güncel
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