İletişim Başkanı Altun: Vatandaşlarımızın hesabını terör örgütünden soracağız

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında 5 sivil vatandaşın şehit olmasına ilişkin, "Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kalleş terör örgütü Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 5 sivil vatandaşımızı şehit etti. Terörle mücadelemizin bugünlerde dahi hiçbir şekilde hız kesmediğinin bilinmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA