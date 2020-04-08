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İletişim Başkanı Altun: Vatandaşlarımızın hesabını terör örgütünden soracağız

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında 5 sivil vatandaşın şehit olmasına ilişkin, "Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız" dedi.

08.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:54
İletişim Başkanı Altun: Vatandaşlarımızın hesabını terör örgütünden soracağız

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında 5 sivil vatandaşın şehit olmasına ilişkin, "Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kalleş terör örgütü Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 5 sivil vatandaşımızı şehit etti. Terörle mücadelemizin bugünlerde dahi hiçbir şekilde hız kesmediğinin bilinmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Kulp, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İletişim Başkanı Altun: Vatandaşlarımızın hesabını terör örgütünden soracağız - Haberler

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