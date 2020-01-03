Haberler » Güncel » İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan güvenlik toplantısına ilişkin açıklama Açıklaması - Haber

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan güvenlik toplantısına ilişkin açıklama Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD-İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumların bütün boyutlarıyla ele alındığını bildirdi.

03.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:00 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan güvenlik toplantısına ilişkin açıklama Açıklaması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, 'ta yaşanan son gelişmeler, ABD-İran gerginliği, ve Suriye'deki son durumların bütün boyutlarıyla ele alındığını bildirdi.
Altun, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen ve 3 saat süren güvenlik toplantısında, bölgede yaşanan son gelişmelerin görüşüldüğünü belirtti.
Toplantıda, Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD-İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumların bütün boyutlarıyla ele alındığını aktaran Altun, "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Fahrettin Altun, Libya, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:04   "8. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması" - Haber
20:04   Meksika'da otoparkta silahlı saldırı: 4 ölü - Haber
20:04   Fransa, İdlib saldırılarını "şiddetle" kınadı - Haber
20:03   Bodrum'da 10 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi - Haber
19:59   Manisa'da Belediye Meclis üyelerinden Çin zulmüne tişörtlü tepki - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
19:08   Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
18:00   Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı - Haber
3.01.2020 20:07:09