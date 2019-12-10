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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nobel ödülünü Türkiye'den teröristlere vermişlerdir' sözlerinin Orhan Pamuk'la alakalı olmadığını belirtti. Twitter'dan açıklamalarda bulunan Altun, Erdoğan'ın Nobel'e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastettiğini söyledi.

10.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:21

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel ödülü için çok konuşulan " 'den teröristlere ödül vermişlerdir" sözlerine açıklık getirdi. Altun, Erdoğan'ın sözlerinin Orhan Pamuk'la ilgisi olmadığını belirtti.

"SAYIN ORHAN PAMUK'A YÖNELİK DEĞİLDİR"

Altun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan 'Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir' şeklindeki ifadeleri herhangi bir şekilde sayın Orhan Pamuk'a yönelik değildir" dedi.

AVRUPALI KURUM VE KURULUŞLARIN İKİ YÜZLÜLÜĞÜNE VURGU YAPILDI

Paylaşımında Cumhurbaşkanının Avrupalı kurum ve kuruluşların iki yüzlülüğünü dile getirdiğini vurgulayan Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel'e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir. Cumhurbaşkanımız burada esasen Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini eleştirmiş, ırkçılığı ve terörizmi ödüllendiren iki yüzlülüğe vurgu yapmıştır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Nobel için "Kendisini tüketmiş, ideolojik bir kurum" tanımlamasını yapan Erdoğan, "Mesela Türkiye'den kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir. Niye mantık budur. Anlayış budur" ifadelerini kullanmıştı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil

Fahrettin Altun, Orhan Pamuk, Türkiye, Güncel


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