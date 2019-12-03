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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklamalarda bulundu. NATO müttefiklerinin Türkiye'yi terörle mücadelesinde desteklemesi gerektiğini belirten Altun, "Müttefiklerimiz terör örgütlerine desteklerini durdurmalı, FETÖ firarilerini iade ederek bizimle işbirliği yapmalıdırlar" dedi.

03.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:53

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama yaptı.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından "Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için askerlerimizi Suriye'ye gönderdik. Çok geniş bir bölgenin teröristler için güvenli liman haline gelmesini engelledik. Ancak müttefiklerimiz çabalarımızı desteklemedikleri gibi bizi eleştirdiler. Ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmak niyetinde değiliz. Bu zirve gerçekten de bu konuları açıklıkla görüşmek için büyük bir fırsattır. 'nin güvenlik endişeleri ve ihtiyaçları tanınmalıdır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi. Yaklaşık bir saat süren zirvenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirve gayet iyi geçti" dedi. İngiltere'den yapılan açıklamada, "İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı" açıklamasında bulundu.

Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldıSon dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı ErdoğanSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Suriye, Güncel


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