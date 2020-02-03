İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Esed rejiminin TSK'ya saldırmasını 'Suriye'nin kuzeyindeki korkak eylemlerinin son örneği' olarak nitelendiren Altun, "Bu rejim yüz binlerce insanı öldürdü. Ordumuza karşı savaşan eylemleri hoş görülmeyecek" dedi.

"HAREKETE GEÇMEKTE TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ"

Altun, paylaşımında "Cesur askerlerimiz, Rusya ile yaptığımız anlaşmalar doğrultusunda Suriye içinde güvenlik ve insani misyonlar yürütüyor. Rusya, Esad rejimini bizi hedeflemekten kontrol edemezse, tıpkı bugün İdlib'de yaptığımız gibi herhangi bir tehdide karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

6 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 5 asker ve 1 personelimizin şehit olduğunu duyurdu.

TSK'NIN REJİM GÜÇLERİNİ VURDUĞU ANLAR PAYLAŞILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki hain saldırıya hedefleri ateş altına alarak karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30-35 arasında rejim askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Toplamda 46 hedefin vurulduğu bildirildi. Saldırıda 122 fırtına ve 100 havan mühimmatı kullanıldı.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bu saldırının cevabını da misliyle vermiş durumda. Kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye önceki saldırılarda olduğu gibi bu saldırının da karşılığını misliyle vermiştir, vermeye de devam ediyor. Operasyonlarımızı sürdürmeye kararlıyız. Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır" dedi.

30-35 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Erdoğan, "Şu anda zaten hareket devam ediyor. 40'a yakın nokta hedefte. İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı tarafta etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat durmak yok aynı şekilde operasyon devam etmektedir. Rus yetkili makamlara da burada muhatabımız siz değilsiniz tamamıyla rejimdir. Bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın. Biz bir taraftan şehit verirken bunlara sessiz kalmamız mümkün değil. Hesabını sormaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

RUS TARAFI HABER VERİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Rusya, saldırının hedefinin Türkiye ve Türk ordusu olmadığını ima eden bir açıklama yaptı. Açıklamada "Türk birlikleri 2 Şubat'ın 3 Şubat'a bağlandığı akşam saatlerinde Rusya tarafına bilgi vermeden bölgede hareket etti ve Suriye hükümet güçlerinin Serakib yerleşim biriminin batısındaki teröristlere yönelik saldırısının hedefi oldu" ifadeleri kullanıldı.

"DÜZENLİ VE ANLIK BİLGİ VERİLMEKTEDİR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır" dedi.