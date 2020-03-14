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Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı

Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgını nedeniyle CİMER'e 4 bin 415 kişinin başvuru yaptığını söyledi.

14.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:19

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldiğini bildirdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını nedeniyle CİMER'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.

4 BİN 415 BAŞVURU YAPILDI

Fahrettin Altun, "Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarımızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru gelmiştir." ifadesini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan kovid-19, geçtiğimiz Çarşamba günü Türkiye'de tespit edilmişti. Dünya genelinde yaklaşık 5 bin 500 kişinin ölümüne neden olan salgın için Sağlık Bakanlığı, ALO 184 çağrı hattını tahsis etmişti. Daha önceleri randevu almak için kullanılan çağrı merkezi, koronavirüs ihbar hattına dönüştürülmüştü.

Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Fahrettin Altun, Güncel

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