Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgını nedeniyle CİMER'e 4 bin 415 kişinin başvuru yaptığını söyledi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldiğini bildirdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını nedeniyle CİMER'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.
4 BİN 415 BAŞVURU YAPILDI
Fahrettin Altun, "Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarımızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru gelmiştir." ifadesini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan kovid-19, geçtiğimiz Çarşamba günü Türkiye'de tespit edilmişti. Dünya genelinde yaklaşık 5 bin 500 kişinin ölümüne neden olan salgın için Sağlık Bakanlığı, ALO 184 çağrı hattını tahsis etmişti. Daha önceleri randevu almak için kullanılan çağrı merkezi, koronavirüs ihbar hattına dönüştürülmüştü.
Kaynak: AA