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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türkiye son yıllarda NATO'dan beklediği desteği görmemiştir"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye son yıllarda NATO'dan beklediği desteği görmemiştir.

02.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:02İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " son yıllarda NATO'dan beklediği desteği görmemiştir." dedi.
hesabından İngilizce paylaşımda bulunan Altun, Türkiye'nin NATO'ya bağlılığına ve katkılarına karşılık, güvenlik endişelerini bilfiil destekleyen ortak bir güvenlik stratejisi oluşturulmasını beklediğini ifade etti. Altun, şunları kaydetti:
"Uluslararası güvenlik ortamının giderek belirsizleştiği şu günlerde zorlu birtakım kararlar alması gereken NATO önemli bir zirveye hazırlanıyor. Son yıllarda güvenliğimize yönelik tehditler artmış durumdayken Türkiye, stratejik bir diyaloğa öncülük edilmesine yardım etmeye hazır durumdadır. NATO, üye devletlerin güvenlik endişelerini anlamalı, kabul etmeli ve hem taktiksel hem de operasyonel anlamda buna göre çözümler üretmelidir. İttifakın ortak güvenliği, ancak ve ancak üye devletlerin endişelerinin giderilmesiyle mümkün olabilir."
Türkiye'nin son yıllarda NATO'dan beklediği desteği görmediğinin altını çizen Altun, şöyle devam etti:
"İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye buna rağmen birçok NATO misyonunda yer almıştır. Katkılarımızı sürdüreceğiz ancak bununla birlikte endişelerimize yönelik destek de beklemekteyiz.
NATO, ittifaka ve üye devletlere yönelik tehditleri ancak bu tehditlerin tabiatına netlik kazandırarak çözebilir. Kolektif güvenlik, barış zamanında istikrarın, savaş zamanında da güvenliğin en önemli temel taşıdır. Üye devletlerin meşru güvenlik algılarının ve güvenlik endişelerinin gerektiği şekilde kabul edilmemesi ittifakı zayıflatacak ve NATO'yu daha az güvenilir kılacaktır."

Fahrettin Altun, Twitter, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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